La cotización del peso dominicano cerró a USD 59.61 este lunes, 29 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del 0.56%.

En la última semana, la cotización del peso dominicano subió 2.78%, mientras que en el último año cayó 3.07%, lo que indica una recuperación reciente dentro de una tendencia anual aún negativa.

La variación que presentó el activo durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica del Peso dominicano ha sido del 11.56%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, superando la volatilidad anual del 11.17%.

Hoy, la cotización del Peso dominicano ha registrado una tendencia positiva en comparación con los últimos tres días, según el dato de 3. Esto indica un crecimiento estable en su valor frente a otras monedas en este período.

La tendencia positiva sugiere un fortalecimiento del Peso dominicano, lo que podría ser el resultado de factores económicos favorables o un aumento en la demanda de la moneda.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 29 de junio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.