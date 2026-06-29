Al cierre de mercados de este lunes, 29 de junio de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7542. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.44%.

En la última semana, la Libra esterlina retrocedió -0.42%, mientras que en el último año avanzó 1.89%, señalando una corrección reciente dentro de una tendencia anual positiva.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina es del 4.30%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual ha sido del 6.11%.

La cotización de la moneda Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es un número positivo. En comparación con los días anteriores, esto indica un leve aumento en su valor, lo que sugiere un sentimiento optimista en el mercado.

Sin embargo, es importante observar que esta tendencia puede estar influenciada por factores económicos externos. La mejora en la cotización podría estar relacionada con un aumento en la confianza de los inversores o acontecimientos políticos favorables.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 29 de junio de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.