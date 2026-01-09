El euro presenta una cotización de 20.98 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este viernes, 9 de enero de 2026, cifras que revelan que la moneda bajó un -0.08% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.98 pesos y un mínimo de 20.94 pesos. La cotización del Euro ha experimentado una ligera disminución del -0.33% en la última semana, mientras que en el último año su variación ha sido del -4.10%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron un ligero aumento en algunos momentos, pero sin lograr mantener una estabilidad prolongada. Esta dinámica sugiere un mercado volátil, donde la presión a la baja ha predominado.

El Euro ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 21 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.40%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 9.33%.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que indica un fortalecimiento de la moneda europea.

Este comportamiento sugiere que el Euro podría estar recuperando confianza en los mercados, impulsado por factores económicos favorables. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el corto plazo.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar euro en México?

Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.