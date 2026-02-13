El euro cotiza a 20.43 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este viernes, 13 de febrero de 2026.Esta cifra evidencia que la moneda subió un 0.05% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.46 pesos y un mínimo de 20.43 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.16%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -10.10% en su cotización. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con un total de seis descensos. Sin embargo, también se registraron cuatro aumentos, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. La estabilidad fue escasa, lo que podría indicar incertidumbre entre los inversores. El Euro ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.4 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 7.42%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual ha sido del 9.24%. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía europea. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia en los próximos días para determinar si se mantendrá o si podría revertirse. La estabilidad del Euro dependerá de factores económicos y políticos que puedan influir en su cotización. En resumen, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Euro, pero se requiere cautela ante posibles cambios en el mercado. Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Estas instituciones suelen ofrecer tasas más competitivas y garantizan la legalidad de las transacciones. Además, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes lugares antes de realizar la operación, ya que esto puede marcar una diferencia significativa en la cantidad de dinero que recibirás. Para finalizar, siempre es aconsejable evitar cambiar dinero en la calle o a través de personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude o estafas. Utilizar tarjetas de crédito o débito en establecimientos que acepten pagos en moneda local también puede ser una opción segura y conveniente. Mantener un registro de las transacciones y estar atento a cualquier cargo inusual es clave para proteger tus finanzas. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.