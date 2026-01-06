El euro cotiza a 21.01 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este martes, 6 de enero de 2026.Esta cifra muestra que la moneda subió un 0.21% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 21.04 pesos y un mínimo de 20.98 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.58%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -3.35%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mixta, con fluctuaciones que reflejan tanto aumentos como descensos. A pesar de algunos días de estabilidad, la tendencia general parece inclinarse hacia una disminución, lo que podría indicar una presión negativa en el mercado.

El Euro ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 21 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.49%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 9.37%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha ganado valor y se encuentra en un ascenso constante.

En los días pasados, la tendencia del Euro había sido variable, pero el reciente aumento sugiere un cambio favorable en el mercado. Este crecimiento podría estar influenciado por factores económicos que fortalecen la moneda europea.

El análisis de esta tendencia sugiere que el Euro podría continuar fortaleciéndose si se mantienen las condiciones económicas actuales.

¿Dónde comprar euro en México?

Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.