El euro presenta una cotización de 20.41 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este jueves, 12 de febrero de 2026, cifras que revelan que la moneda bajó un -0.17% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.44 pesos y un mínimo de 20.4 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.06%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.41%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mixta, con un ligero aumento inicial seguido de varias caídas. A pesar de algunas fluctuaciones, se observó una estabilidad en ciertos momentos, lo que sugiere un comportamiento volátil en el mercado. En general, la cotización parece haber enfrentado desafíos, pero también ha tenido oportunidades de recuperación. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.4 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 9.78%, es mayor que la volatilidad anual del 9.26%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda europea. Este comportamiento indica que el Euro está ganando confianza en el mercado, lo que podría ser un reflejo de factores económicos favorables en la zona euro. Sin embargo, es importante seguir monitoreando esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última variante ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.