La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.6 en la sesión de cierre de mercados del viernes, 13 de febrero de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.52% en comparación con su precio al inicio de la jornada. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.67 pesos y un mínimo de 12.64 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una leve disminución del -0.16%, mientras que en el último año, su variación ha sido más significativa, con una caída del -9.75% en su valor. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense ha mostrado una tendencia a la baja, con un total de seis descensos y solo dos aumentos, lo que indica una presión negativa en su valor. además, se ha mantenido estable en un par de ocasiones, sugiriendo cierta resistencia en su cotización a pesar de las fluctuaciones. esta dinámica podría reflejar factores económicos que afectan la confianza en la moneda. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana ha sido del 8.3599%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 8.2238%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones. La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un aumento constante en su valor en relación con otras monedas. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en Canadá. Sin embargo, es importante considerar que las fluctuaciones en el mercado pueden ser influenciadas por diversos factores externos, como cambios en las políticas monetarias o eventos económicos globales. Por lo tanto, aunque la tendencia actual es positiva, se debe monitorear de cerca para anticipar posibles cambios. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.6 MXN. En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.