Durante el cierre de mercados de este miércoles, 7 de enero de 2026, el dólar canadiense alcanzó los MXN 12.97, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.27% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.03 pesos y un mínimo de 13.02 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -1.24%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.44%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense ha mostrado una tendencia a la baja, con un notable descenso en la mayoría de los días. a pesar de un par de días de estabilidad, la mayoría de las jornadas reflejan una disminución significativa en su valor, lo que sugiere una presión negativa sobre la moneda en este período.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 1.69%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 8.49%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los últimos cinco días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas en este periodo reciente.

La tendencia al alza sugiere un fortalecimiento del Dólar canadiense, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en Canadá o cambios en la demanda global de la moneda.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 13 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.