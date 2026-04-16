Durante el cierre de mercados de este jueves, 16 de abril de 2026, el dólar canadiense alcanzó los MXN 12.6, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.53% en comparación con su costo en la sesión de apertura. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un leve aumento del 0.27%, mientras que en el último año ha mostrado una disminución significativa del -7.63% en su valor. Esta evolución refleja la volatilidad del mercado y las condiciones económicas actuales. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense ha mostrado una tendencia a la baja, con cinco descensos consecutivos al inicio del período. sin embargo, se observó un ligero aumento en los días siguientes, seguido de una estabilización. esta fluctuación sugiere una cierta volatilidad en el mercado, aunque la tendencia general parece ser negativa. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 4.15%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 8.37%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este aumento en la cotización podría estar relacionado con factores económicos favorables, como un incremento en las exportaciones o una mejora en la confianza del mercado. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá a largo plazo. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.