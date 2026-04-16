Al cierre de mercados de este jueves, 16 de abril de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.64. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 2.23%. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.28%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.59%. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 24.84%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 19.25%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente a otras monedas. Este aumento sugiere una mayor estabilidad económica y confianza en el mercado local. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que cambios en factores económicos o políticos podrían afectar su continuidad. La tendencia actual podría ser un indicativo de un fortalecimiento del Quetzal si se mantiene en el tiempo. Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.