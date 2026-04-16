Al cierre de mercados de este jueves, 16 de abril de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.2499. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.02%. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.67%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.41%. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 3.09%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.85%. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda nacional, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía local. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos, como cambios en las políticas económicas o fluctuaciones en los mercados internacionales. Un análisis más profundo es necesario para entender las causas detrás de este aumento y su posible sostenibilidad en el futuro. Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.