El dólar canadiense cotiza a 12.65 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este viernes, 13 de febrero de 2026.Esta cifra evidencia que la moneda bajó un -0.08% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.66 pesos y un mínimo de 12.64 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un cambio del 0.28%, mientras que en el último año su variación ha sido del -9.35%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia a la baja, con un total de seis descensos y solo dos aumentos, lo que indica una presión negativa en su valor. Además, se ha mantenido estable en un par de ocasiones, sugiriendo cierta resistencia en su cotización a pesar de las fluctuaciones. Esta dinámica podría reflejar factores económicos que afectan la confianza en la moneda. El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 13.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.6 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 8.12%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.21%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los últimos tres días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas en este periodo reciente. La tendencia al alza sugiere un fortalecimiento del Dólar canadiense, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en el país o cambios en la demanda internacional. Este comportamiento podría atraer a inversores y mejorar la confianza en la economía canadiense. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última variante ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.