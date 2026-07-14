En el mercado del euro y la libra esterlina, la cotización registró en la última semana un leve avance de 0.01%, pero en el último año acumuló una variación de -2.37%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

En la sesión de apertura de este martes, 14 de julio de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8528 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0% en relación con el día anterior.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La tendencia de la cotización de la monedalibra hoy muestra un aumento en comparación con los días anteriores, indicando una mejora en su valor. Esta alza sugiere un interés creciente por parte de los inversores, lo que podría estar impulsando la demanda.

Sin embargo, es importante analizar si esta tendencia se mantendrá en el corto plazo, ya que factores económicos y políticas monetarias pueden influir en la estabilidad del valor de la monedalibra en los próximos días.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y libra esterlina, con un 2.35%, es menor que la volatilidad anual del 3.59%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.