El peso mexicano es de las divisas que más se han revaluado frente al dólar.

El dólar canadiense cotiza a 12.3 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 15 de junio de 2026.Esta cifra evidencia que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.03%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.32 pesos y un mínimo de 12.31 pesos.

La cotización del dólar canadiense muestra una tendencia bajista: en la última semana retrocedió -1.73% y en el último año acumuló -9.27%, señalando un debilitamiento sostenido.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense mostró una marcada tendencia bajista: tras dos jornadas de avance inicial, encadenó seis caídas consecutivas y cerró con un leve repunte, dejando un balance neto negativo.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.3 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 6.58%, lo cual indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 7.48%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que se sitúa en 1. Esto indica que ha experimentado un incremento respecto a los días anteriores. La recuperación en su valor podría estar influenciada por factores económicos favorables en el país.

En contraste, si el dato 1 fuera negativo, la tendencia del Dólar canadiense podría implicar una depreciación frente a otras monedas, lo que podría generar inquietud en los mercados. Sin embargo, la estabilidad actual sugiere confianza en la salud económica del país.

El aumento en la cotización del Dólar canadiense podría reflejar un fortalecimiento de la economía local y una mayor confianza por parte de los inversores.

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite ejecutar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.