ElEuro y dólar cotiza a 1.1658 USD este jueves, 27 de agosto de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una alteración de 0,06% en relación con el último día.

La cotización Euro/Dólar muestra una leve tendencia bajista: en la última semana cayó -0.19% y en el último año acumula -0.11%, señalando una depreciación moderada.

Fuente: narrativas-es

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy la cotización del dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un mayor interés y confianza en la moneda, impulsando su crecimiento en el mercado.

La estabilidad del dólar en los días previos ha sido reemplazada por esta alza, lo que podría reflejar cambios en la percepción económica de los inversores. Este aumento podría estar impulsado por factores internos y externos que afectan la confianza en la moneda.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar ha sido del 1.57%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.34%.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pixabay).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.

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