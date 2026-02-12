El dólar canadiense cotiza a 12.66 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este jueves, 12 de febrero de 2026.Esta cifra evidencia que la moneda bajó un -0.20% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.68 pesos y un mínimo de 12.65 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.86%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.27%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron un ligero aumento en algunos momentos, pero en general, la estabilidad fue escasa. Esta dinámica sugiere un período de incertidumbre en el mercado, donde la presión a la baja predominó. El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 13.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.6 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 9.90%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.23%. La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento indica que el Dólar canadiense está ganando terreno frente a otras divisas, lo que podría ser un reflejo de una economía en recuperación o de factores externos que favorecen su valorización. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.