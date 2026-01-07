Este miércoles, 7 de enero de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.963 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.18%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18 pesos y un mínimo de 17.98 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una leve disminución del -0.26%, mientras que en el último año su variación ha sido más significativa, con una caída del -11.70% en su valor.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un total de cinco descensos, frente a tres aumentos y dos períodos de estabilidad. esta fluctuación sugiere una posible presión sobre la moneda, aunque los aumentos indican que también hay momentos de recuperación. en general, el comportamiento del dólar refleja una volatilidad que podría influir en decisiones económicas futuras.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 4.29%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 9.01%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica un aumento en su valor en comparación con los días pasados.

La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos y políticos actuales.

El análisis de esta tendencia sugiere que el Dólar podría seguir ganando valor si las condiciones del mercado se mantienen favorables.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.9 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.