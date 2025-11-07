El dólar presenta una cotización de 18.54 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este viernes, 7 de noviembre de 2025, cifras que revelan que la moneda bajó un -0.20% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18.59 pesos y un mínimo de 18.57 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.09%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.71%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor del Dólar en el mercado.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente al alza, con un aumento significativo al inicio, seguido de una ligera caída y una posterior estabilización. A pesar de algunas fluctuaciones, la tendencia general indica un fortalecimiento de la moneda.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 20.9 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 18.3 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 7.58%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.94%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos tres días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que el valor de la moneda ha ido en aumento, lo que puede reflejar una mayor demanda o confianza en la economía.Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para entender si esta alza se mantendrá en el futuro o si se revertirá.

¿Cómo y dónde vender dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.