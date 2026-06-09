El dólar presenta una cotización de 17.41 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este martes, 9 de junio de 2026, cifras que reflejan que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.36%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.47 pesos y un mínimo de 17.43 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar subió 0.64%, mientras que en el último año cayó -6.52%, lo que sugiere una tendencia anual bajista pese al repunte reciente.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días el Dólar mostró alta volatilidad y ausencia de tendencia clara, con balance neto casi nulo; no obstante, cerró con sesgo bajista tras dos caídas consecutivas.

En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 8.41%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, superando la volatilidad anual del 7.66%.

Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, mostrando un incremento en su valor durante los últimos dos días. Este aumento en la cotización sugiere que la demanda por la moneda estadounidense se ha robustecido, reflejando un interés creciente por parte de los inversionistas.

En contraste, si observamos los datos del pasado reciente, notamos que, en la comparación del -1, el cambio ha sido notablemente favorable. Esto podría ser un indicador de un fortalecimiento económico en el corto plazo, lo que podría cambiar las expectativas del mercado.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México de forma segura?

para finalizar, cambia divisas solo en bancos y casas de cambio autorizadas (verifica su registro en Banxico o CONDUSEF), evita vendedores callejeros, compara tipo de cambio y comisiones antes de aceptar, pregunta por el tipo efectivo (compra/venta) y el monto neto a recibir, lleva identificación oficial si te la solicitan y conserva el comprobante.

para finalizar, prioriza tu seguridad: realiza operaciones en horarios y zonas transitadas, cuenta el dinero frente al personal del establecimiento sin perderlo de vista, no exhibas grandes sumas en público, usa cajeros dentro de bancos o centros comerciales, habilita alertas de tu tarjeta y revisa movimientos y desconfía de ayudas o ofertas demasiado buenas para ser verdad.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite efectuar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.