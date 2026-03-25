El dólar canadiense cotiza a 12.85 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este miércoles, 25 de marzo de 2026.Esta cifra muestra que la moneda bajó un -0.83% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.9 pesos y un mínimo de 12.88 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -1.21%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.84%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en el medio del período. A pesar de la recuperación temporal, la tendencia general indica una depreciación del Dólar canadiense en este lapso. En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 14.49%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con su volatilidad anual del 8.39%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los últimos tres días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas en este periodo reciente. La tendencia al alza sugiere un fortalecimiento del Dólar canadiense, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en el país o cambios en la demanda internacional. Este comportamiento podría atraer a inversores y mejorar la confianza en la economía canadiense. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.