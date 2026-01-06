La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este martes, 6 de enero de 2026 en México es de 13.02 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.09% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.03 pesos y un mínimo de 13.01 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.90%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.30%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia a la baja, con varias caídas significativas y solo un par de días de estabilidad. A pesar de algunos aumentos, la mayoría de los días reflejan una presión negativa sobre la moneda, lo que sugiere un debilitamiento en su valor frente a otras divisas.

El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 13.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 13 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 2.21%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.54%.

La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cuatro días, con un incremento constante en su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores.

El análisis de esta tendencia indica que factores económicos favorables podrían estar impulsando el crecimiento del Dólar canadiense, lo que podría atraer más inversiones y mejorar la confianza en la economía del país.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Cómo y dónde vender dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite efectuar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.