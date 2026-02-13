El dólar cotiza a 17.23 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este viernes, 13 de febrero de 2026.Esta cifra muestra que la moneda subió un 0.02% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.25 pesos y un mínimo de 17.19 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.19%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -14.22%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con un total de cinco descensos. Sin embargo, también se registraron tres aumentos y dos días de estabilidad, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. Esta mezcla de movimientos indica que, a pesar de las caídas, el Dólar ha encontrado momentos de resistencia. El Dólar ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 8.63%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.85%. Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha incrementado su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores. La tendencia positiva indica un posible aumento en la demanda del Dólar, lo que podría estar relacionado con factores económicos o políticos que generan confianza en la moneda. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última opción ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".