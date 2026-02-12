El dólar presenta una cotización de 17.18 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este jueves, 12 de febrero de 2026, cifras que muestran que la moneda subió un 0.01% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.23 pesos y un mínimo de 17.16 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.85%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -14.88%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas, lo que indica una volatilidad en el mercado. A pesar de algunos repuntes, la estabilidad fue escasa, sugiriendo incertidumbre en la economía. En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 11.06%, superando la volatilidad anual del 8.86%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el valor del Dólar ha aumentado, lo que puede reflejar un mayor interés en la moneda o cambios en el mercado financiero. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una disminución en la cotización del Dólar. Por otro lado, un dato de 1 igual a 0 habría indicado estabilidad en su valor. Este aumento en la cotización del Dólar podría estar relacionado con factores económicos locales o internacionales que están influyendo en la demanda de la moneda. Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Estas instituciones suelen ofrecer tasas más competitivas y garantizan la legalidad de las transacciones. Además, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes lugares antes de realizar la operación, ya que esto puede marcar una diferencia significativa en la cantidad de dinero que recibirás. Para finalizar, siempre es aconsejable evitar cambiar dinero en la calle o a través de personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude o estafas. Utilizar tarjetas de crédito o débito en establecimientos que acepten pagos en moneda local también puede ser una opción segura y conveniente. Mantener un registro de las transacciones y estar atento a cualquier cargo inusual es clave para proteger tus finanzas. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".