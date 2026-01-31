El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó este sábado, 31 de enero de 2026 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.8 en la escala de Richter ocasionado en Oaxaca a las 09.58 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 55 km al este de Crucecita, con una profundidad de 37.7 kilómetros, latitud de 15.769° y una longitud de -95.62°.

Terremoto de magnitud 4.8 en Oaxaca: ¿Qué implicaciones tiene para la región? (foto: Freepik).

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado vaticinar de manera efectiva los movimientos sísmicos, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre los protocolos de seguridad en caso de sismos. Es fundamental tener un plan de evacuación familiar, identificar rutas de escape y contar con un kit de emergencia que incluya agua, alimentos no perecederos y una linterna. Durante un temblor, se sugiere buscar refugio bajo muebles resistentes y alejarse de ventanas y objetos que puedan caer.