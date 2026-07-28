La astrología occidental pronostica el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta martes, aquellos nacidos bajo el signo de Leo tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Leo para este martes

Acabarás el día en una encrucijada. Alguien a quien estimas te confesará lo que siente y se ilusionará contigo y tú, por temor a estropear la amistad que os une, evitarás hablarle con claridad. Solo la honestidad te permitirá salir bien parado de esta situación.

El horóscopo del día para Leo (foto: Pixabay).

¿Cómo le irá en el amor a Leo, según el horóscopo?

Leo disfruta hoy de buena suerte en el amor: carisma en alza y oportunidades de acercamiento. Compatibilidad destacada con Aries, ideal para iniciar planes y avivar la chispa.

¿Cómo le irá en el trabajo a Leo este martes?

Leo, al final del día te enfrentarás a una encrucijada en el trabajo cuando alguien cercano mezcle sentimientos y temas romper la amistad. Tu mejor suerte será la honestidad: aclara con respeto y se abrirán puertas profesionales.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Leo

Leo debe cuidar su salud durmiendo bien, comiendo equilibrado y haciendo ejercicio; además, hidratarse, manejar el estrés, evitar el tabaco y el exceso de alcohol y hacerse chequeos periódicos le ayudará a mantenerse bien.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Leo

Habla claro y con respeto. Escucha sin dar falsas esperanzas. Tómate tiempo antes de decidir.

Como hábito informativo, la lectura diaria del horóscopo ofrece una mirada breve a las tendencias que podrían perfilar cada jornada, útil para anticipar decisiones y seguir de cerca lo que el destino pudiera deparar.