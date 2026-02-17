El Metrobús de la Ciudad de México implementó una modificación en la operación de la Línea 7: a partir de ahora, los usuarios no podrán viajar de pie en el segundo nivel de las unidades de doble piso. La medida responde a criterios de seguridad. De acuerdo con las autoridades, el diseño de los autobuses y la velocidad a la que circulan en ciertos tramos incrementan el riesgo de caídas cuando los pasajeros permanecen parados en la parte superior. Por ello, ese espacio quedará limitado exclusivamente a quienes encuentren asiento disponible. Además, se informó que habrá supervisión para asegurar el cumplimiento de la disposición y se podrán aplicar sanciones en caso de desacato. La prohibición de viajar de pie obedece a razones de seguridad. En el segundo piso de la Línea 7 del Metrobús, la velocidad con la que circulan en algunos tramos incrementa el riesgo de caídas para quienes no cuentan con un asiento o no pueden sujetarse de manera adecuada. Las autoridades explicaron que esta disposición forma parte de una estrategia más amplia orientada a reforzar la seguridad en el transporte público y disminuir la posibilidad de accidentes en rutas con alta afluencia de pasajeros. El Metrobús informó que se aplicarán sanciones a quienes incumplan la nueva disposición. Aunque aún no se han precisado los montos o el tipo de multa, la intención es establecer medidas correctivas para garantizar que la norma se respete. También se prevé la participación del personal de vigilancia y supervisores a bordo, quienes podrán solicitar a los pasajeros que tomen asiento o, en su caso, que desciendan al primer nivel de la unidad para evitar riesgos. La medida impactará principalmente a los pasajeros que usan la Línea 7 en horas pico, cuando es común viajar de pie por falta de espacios. Ante esto, las autoridades recomiendan planear el viaje con más tiempo, optar por horarios menos concurridos o trasladarse hacia el primer piso de la unidad. También se reforzará la vigilancia en estaciones y en los accesos para evitar que la prohibición se incumpla.