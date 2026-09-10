La nueva normativa exige el pago de una tarifa para obtener el formulario I-94. Foto: Archivo.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) exige el Formulario I-94 a la mayoría de los visitantes extranjeros no inmigrantes que ingresan al país, incluidos quienes cruzan por vía terrestre. Se trata del registro oficial de llegada y salida que documenta los términos de admisión de cada viajero.

Sin embargo, existen excepciones puntuales. Según CBP, no necesitan completar este formulario los ciudadanos estadounidenses, los residentes extranjeros que regresan al país, los extranjeros con visa de inmigrante y, en general, la mayoría de los ciudadanos canadienses en visita o tránsito.

El requisito no se limita a los cruces terrestres: también aplica para quienes llegan por vía aérea o marítima. La diferencia está en cómo se genera el registro en cada caso.

Cómo funciona en aire, mar y tierra

En los puertos de entrada aéreos y marítimos, CBP automatizó el proceso: el registro se genera de forma automática al pasar por el control migratorio, y el formulario en papel ya no se entrega, salvo excepciones puntuales.

En los cruces terrestres , en cambio, el trámite conserva otras particularidades. El viajero puede solicitar el I-94 en línea antes de llegar, hasta siete días antes. Esto agiliza el proceso, pero no lo reemplaza por completo: todos los que requieren un I-94 deben estar físicamente presentes para completar el proceso de solicitud, incluso quienes ya aplicaron en línea de forma anticipada.

Estados Unidos exige el Formulario I-94 a todos los viajeros que ingresen por tierra: quiénes deben completarlo. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

Costo y formato del trámite en frontera terrestre

En los puestos fronterizos terrestres, el Formulario I-94 tiene un costo de 6 dólares. Además, CBP confirmó que actualmente los viajeros que ingresan por tierra ya no reciben el clásico talón en papel: el documento se emite de forma electrónica.

Para los viajeros que forman parte del Programa de Exención de Visa (VWP), se suma un requisito adicional: deben contar con una autorización ESTA aprobada antes de llegar a la frontera terrestre para poder tramitar su I-94.