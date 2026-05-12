Este martes, la astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol. En esta nota, las personas del signoTauro podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte. Hoy tu agenda quedará saturada: no podrás cumplir con tantos planes. Tendrás que decir que no a alguien a quien, en un principio, le dijiste que sí. Después de cenar, sería recomendable reservar un rato a solas para reconectar contigo y disfrutar de tu propia compañía. Tauro tendrá hoy buena fortuna en el amor: los gestos sinceros unirán corazones; la compatibilidad destacada del día es con Virgo. En el trabajo, Tauro, la suerte será moderada: con la agenda saturada, tu mejor aliada será la priorización y saber decir que no. Tras la cena, un rato a solas te ayudará a recuperar foco y abrir pequeñas oportunidades para mañana. Tauro debe cuidar su salud con rutinas constantes: alimentación equilibrada, sueño regular y ejercicio moderado al aire libre. Reducir el estrés con pausas y actividades placenteras le ayudará a mantener su estabilidad y energía. Prioriza tres tareas y pospone el resto. Di no con claridad y ofrece otra fecha. Tras la cena, desconecta y pasa 20 minutos a solas. La lectura cotidiana del horóscopo se perfila como una referencia útil para anticipar tendencias y encarar con mayor claridad el futuro inmediato.