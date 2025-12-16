Los analistas no creen que el peso baje de las 17 unidades por dólar pues no se observan catalizadores suficientes.

En esta noticia Un peso mexicano más apreciado

El peso mexicano se mantendrá por debajo de las 18 unidades en el par MXN/USD, coinciden analistas consultados por El Cronista que proyectan que la divisa avance hacia la zona de los 17.65 pesos por dólar el próximo año.

Durante la jornada del martes, la moneda local llegó a cotizar en 17.9981 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg, marcando nuevos mínimos en casi un año.

El desempeño del peso se da en un contexto de debilidad del dólar a nivel global, en línea con la postura de la Reserva Federal (Fed), factor que, según especialistas, seguirá influyendo en el comportamiento del tipo de cambio en el corto plazo.

“En el corto plazo, la zona técnica de mayor congestión se ubica cerca de 17.85, con trayectorias que incorporan un rango de 17.70 a 17.80 para el próximo año” señalaron analistas de Banorte en un reporte.

Desde el 10 de junio de 2025, el índice dólar acumula una caída de 10.56%, según cifras de Bloomberg, reflejando la pérdida de fortaleza de la divisa estadounidense frente a sus principales pares.

La continuidad de la apreciación del peso, advierten analistas, estará condicionada a la ausencia de riesgos adicionales, tanto en el ámbito local como en el internacional. Bajo este escenario, la economista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller, estimó que el tipo de cambio podría alcanzar los 17.65 pesos por dólar.

Un peso mexicano más apreciado

Rodrigo Águila, senior Market Analyst en MTM, explicó que el desempeño del peso sigue siendo favorable, respaldado por factores internos y externos.

En el plano local, destacó la continuidad del gobierno de Claudia Sheinbaum y una situación económica “estable”, mientras que, en el frente externo, subrayó el rol de la Fed en la actual debilidad del dólar.

“El foco de la Fed sigue puesto en la meta de inflación del 2%. Los últimos datos han permitido que el mercado anticipe decisiones que han sido bien recibidas por la Casa Blanca”, explicó.

Águila señaló que, en un escenario optimista, el peso mexicano podría incluso aproximarse a niveles de 16.50 pesos por dólar.

“Desde el punto de vista técnico, existe un potencial acercamiento a la zona de 17.85. Si ese nivel se rompe, podrían verse cotizaciones por debajo de los 17 pesos, incluso hacia 16.50”, indicó.

Sin embargo, advirtió que alcanzar esos niveles sería “difícil”, ya que actualmente no se observan catalizadores suficientes, en particular desde la Fed, que impulsen un movimiento de esa magnitud.