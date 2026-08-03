El consorcio integrado por FCC Construcción, una empresa española mayoritariamente controlada por Carlos Slim y Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), filial del Grupo Carso, ha obtenido la adjudicación del tramo Saltillo-Santa Catarina del Tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo tras resultar vencedor en la licitación pública internacional.

La propuesta ganadora involucrará la construcción y operación de más de 111 kilómetros de infraestructura ferroviaria, que incluirán 40 puentes y nueve viaductos. La cifra alcanzo un total de 31,844 millones de pesos, IVA incluido, destacándose por encima de otras seis empresas competidoras, tales como ICA y COMSA.

Oficial y confirmado | Carlos Slim se apodera del tren más estratégico de México con operaciones entre Saltillo-Santa Catarina

La evaluación de las propuestas tuvo en cuenta factores como la capacidad técnica, la experiencia anterior, la robustez financiera y la viabilidad de la ejecución del proyecto ferroviario. Según los términos del contrato, FCC y CICSA participarán de manera equitativa, aportando cada una el 50% de la inversión.

¿Cuándo operará por completo el tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo?

Entre las responsabilidades asumidas por el consorcio destacan la construcción de infraestructura ferroviaria con estándares internacionales de seguridad y su integración eficiente con el resto de la red proyectada.

Las obras deberán completarse en un plazo de 960 días hábiles, por lo que se prevé que el tramo quede concluido el 17 de mayo de 2029.

Los proyectos más destacados de Grupo Carso

En el ámbito industrial, Grupo Carso amplió su presencia en el mercado de materiales para la construcción tras adquirir, en mayo de 2022, el control mayoritario de Elementia Materiales y Fortaleza Materiales mediante su subsidiaria Condumex.

Posteriormente, en abril de 2020, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo otorgó a CICSA y FCC el contrato para desarrollar la plataforma y la vía ferroviaria del tramo Escárcega-Calkiní del Tren Maya. El proyecto superó los 18.553 millones de pesos e incluyó cinco años de mantenimiento.

La participación de Grupo Carso en proyectos estratégicos del país se consolidó durante las últimas décadas. En los años recientes, el conglomerado fortaleció su presencia en sectores como infraestructura, energía y construcción mediante diversos contratos y adquisiciones.

Uno de ellos ocurrió en octubre de 2019, cuando PEMEX Exploración y Producción adjudicó a un consorcio encabezado por Operadora CICSA y Permaducto la construcción de las plataformas marinas Maloob-E y Maloob-I en la Sonda de Campeche, con una inversión superior a 2,418 millones de pesos y USD 191 millones.

Un año después, en mayo de 2023, la empresa anunció la compra del 49.9% de Talos Energy México 7, filial con participación en el yacimiento petrolero Zama, uno de los descubrimientos energéticos más importantes de los últimos años en aguas del Golfo de México.

El rol estratégico de Grupo Carso en el

Crecimiento económico regional

Mejorar la movilidad

Generar oportunidades de empleo en las comunidades situadas a lo largo de la ruta

El Tren Saltillo-Nuevo Laredo es una componente crucial de la estrategia federal destinada a mejorar la conectividad entre el centro y el norte del país. En este contexto, las empresas asociadas con Carlos Slim serán responsables de la construcción del tramo Saltillo-Santa Catarina.

Con el propósito de alcanzar velocidades entre 160 y 200 kilómetros por hora, la infraestructura se segmentará en ocho partes e incluirá un total de 11 estaciones. Además, se contempla la ejecución de:

1 viaducto 15 pasos vehiculares Un paso superior 30 puentes ferroviarios 146 obras de drenaje Elementos diseñados para garantizar la seguridad y eficiencia operativa del sistema a largo plazo

El nuevo corredor ferroviario representa una relevante contribución, según lo manifestado por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, para consolidar al estado como uno de los principales centros logísticos del norte del país.