Tras un año de producción, cierra una fábrica de tubos de agua del sur del país: dejó sin trabajo a más de 50 empleados

Apenas un año después de iniciar su llegada a Granada, una conocida fábrica de extrusión de tuberías de agua ha decidido clausurar sus instalaciones, dejando en una situación de absoluta incertidumbre laboral a más de cincuenta profesionales del sector de la fontanería.

Este inesperado movimiento estratégico responde a una profunda reestructuración corporativa orientada a la centralización productiva en Ciudad Real, un cambio que plantea severos interrogantes sobre la estabilidad de la producción fabril y el empleo regional.

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¿Cómo impactó el cierre de la empresa de tubos de agua?

La empresa Pipex formalizó el cierre definitivo de su centro de producción ubicado en el municipio granadino de Moraleda de Zafayona. Esta planta, que contaba con una superficie de 8000 metros cuadrados distribuidos entre áreas de producción, almacenamiento y oficinas, era una pieza estratégica para el desarrollo industrial de la zona desde su adquisición en marzo de 2025 a la multinacional Reliance Worldwide Corporation (RWC).

A raíz de esta decisión, se ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta de forma directa a 53 trabajadores. A pesar de que la corporación ofreció formalmente la posibilidad de traslado a las instalaciones de Manzanares, en Ciudad Real, el 100 % de la plantilla ha rechazado la oferta debido al desarraigo geográfico.

Las negociaciones se extendieron desde finales de marzo hasta mayo, concluyendo con un acuerdo económico que, según fuentes sindicales de UGT, ha dejado a los operarios “bastante satisfechos” dentro de la gravedad de la situación.

El futuro de la empresa tras el cierre de esta sucursal

Desde la dirección de Pipex se ha emitido una postura oficial para justificar técnicamente el cese de las operaciones en Andalucía. Según portavoces de la compañía, la medida obedece estrictamente a “criterios de eficiencia operativa, optimización de costes y concentración de volúmenes productivos”.

Para el sector de la fabricación de tubería plástica, la dirección sostiene que “la agrupación de capacidad productiva en centros de mayor escala es clave para mejorar la competitividad, asegurar una utilización eficiente de los recursos y garantizar la sostenibilidad”.

Al centralizar toda la maquinaria en su sede de Manzanares —una infraestructura con mayor capacidad y un ecosistema optimizado—, el grupo busca blindar su viabilidad comercial a largo plazo.

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Las razones del cierre esta fábrica

El análisis del entorno económico revela que este cierre no es un hecho aislado, sino la consecuencia de tensiones globales. Fuentes oficiales del sindicato UGT integradas en la mesa de negociación indicaron que los detonantes principales de la crisis de la planta granadina han sido “la caída de las exportaciones en Estados Unidos y el encarecimiento de las materias primas derivado de la situación geopolítica actual”.

El encarecimiento de los polímeros y derivados plásticos, sumado a los elevados costes energéticos en la cadena de suministros, mermó la rentabilidad de las instalaciones de Moraleda de Zafayona.

Dado que la empresa operaba allí bajo un régimen de alquiler, se ha confirmado que la nave industrial quedará completamente vacía y no se reutilizará como centro logístico de distribución.

Vigilancia regulatoria y el papel de la administración pública

Ante desmantelamientos industriales de este calibre, las fuentes oficiales del gobierno —a través de la autoridad laboral competente y las delegaciones de empleo de la administración pública— realizan un seguimiento riguroso del cumplimiento normativo del ERE para garantizar los derechos de los afectados.

El Ministerio de Trabajo y las correspondientes consejerías autonómicas evalúan periódicamente los planes de acompañamiento social y la legalidad de las indemnizaciones en los despidos colectivos.

Paralelamente, los ministerios de Industria incentivan programas de transición verde y modernización de infraestructuras para mitigar la pérdida de tejido industrial en las regiones afectadas, intentando canalizar nuevas inversiones hacia los municipios que sufren la marcha de grandes fabricantes.