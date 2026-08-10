El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur claro, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este lunes, 10 de agosto de 2026.

Pronóstico del tiempo para España para este lunes 10 de agosto

El clima en España se caracteriza por una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. Galicia y áreas del cantábrico presentarán cielos nubosos, con tendencia a claros. Se anticipa nubosidad de evolución y chubascos en el tercio oriental y montañas del norte, pudiendo ser fuertes.

Las temperaturas máximas aumentarán en el noroeste peninsular y Alborán, superando los 35 grados en el sur y cuadrante noreste. Las mínimas descenderán en el oeste peninsular, mientras que las noches tropicales persistirán en el sureste y las islas. El viento será moderado y variable según la región.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este lunes?

Cielos despejados en Madrid, con temperaturas que oscilarán entre 20 y 38 grados y un viento flojo variable.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

El clima en Andalucía se caracterizará por cielos poco nubosos y algunas nubes bajas en el litoral mediterráneo, con posibilidad de brumas y bancos de niebla. Se esperan chubascos y tormentas en las sierras del interior oriental por la tarde, con riesgo de granizo. Las temperaturas oscilarán entre 18 y 39 grados, con vientos flojos que irán aumentando a componente oeste en la vertiente atlántica.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se caracterizará por un cielo con intervalos nubosos y probabilidad de chubascos y tormentas dispersos por la tarde, especialmente en el Pirineo de Lleida y el sur de Tarragona. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 38 grados, con un ligero descenso de las máximas en el tercio oriental, mientras que el viento será flojo por la mañana, con dirección variable.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se caracteriza por un cielo poco nuboso que pasará a nuboso, con la posibilidad de chubascos muy fuertes por la tarde, especialmente en el este de Teruel. Se espera granizo y tormentas acompañando a estas precipitaciones, con temperaturas que oscilarán entre 16 y 38 grados, en descenso. El viento será flojo por la mañana, aumentando a moderado por la tarde.

El clima en Asturias estará caracterizado por intervalos nubosos, especialmente en la Cordillera, donde podrían registrarse precipitaciones débiles por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 29 y 15 grados, con mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas estables en el litoral oriental. El viento será flojo variable, predominando del nordeste.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso o despejado, aumentando a intervalos nubosos por la tarde o noche; en Pitiusas no se descarta algún chubasco ocasional con tormenta. Temperaturas con pocos cambios y noches tropicales o tórridas. Viento flojo del este y sureste con brisas costeras.

Predominio de cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, con posibilidades de lloviznas nocturnas en el norte y oeste de las orientales. Durante las horas centrales, se esperan claros; en el resto, tiempo poco nuboso o despejado. Temperaturas entre 18 y 30 grados, con pocos cambios en el norte y ligeros descensos en el sur. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte, especialmente en vertientes específicas y sur de Jandía, donde se pueden dar rachas muy fuertes en Gran Canaria.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo nuboso en la Comunidad Valenciana con chubascos y tormentas, especialmente intensos en el interior, temperaturas entre 19 y 36 grados.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso, con algunas nubes bajas en las montañas del norte durante la madrugada y nubosidad de evolución diurna en el tercio oriental, donde no se descartan chubascos con tormenta; las temperaturas oscilarán entre mínima de 11 grados y máxima de 36 grados, con vientos variables y flojos, con intervalos de moderado.

El clima se presentará con cielos poco nubosos o despejados y posibles intervalos de nubes en el tercio oriental, donde también se podrían registrar chubascos y tormentas en Albacete, con probabilidades de granizo. Las temperaturas variarán entre los 14 y 38 grados, siendo más cálidas en la Mancha y los valles del Tajo y del Guadiana y los vientos serán flojos a moderados del sur y sureste en algunas zonas.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá cielos poco nubosos o despejados, vientos flojos a moderados de componente oeste y temperaturas entre 22 y 30 grados.

En Melilla, intervalos de nubes bajas y polvo en suspensión, vientos flojos variables con predominio del oeste y temperaturas entre 25 y 33 °C.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima se caracterizará por intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles y chubascos aislados, temperaturas mínimas de 14 grados y máximas de 32 grados y un viento flojo variable que se intensificará por la tarde en Álava.

El clima en La Rioja estará poco nuboso por la mañana, con posibles chubascos y tormentas por la tarde, temperaturas entre 18 y 36 grados y vientos variables.