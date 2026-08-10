Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos.

Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este martes, 11 de agosto de 2026 a Santa Clara de Asís y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | Santa Clara de Asís (foto: Pixabay).

¿Quién fue Santa Clara de Asís?

Santa Clara de Asís fue una figura prominente del siglo XIII, conocida como la primera mujer en seguir los pasos de san Francisco de Asís. Se destacó por fundar la Orden de las Damas Pobres, que promovía una vida de pobreza y dedicación a Dios. Su vida fue un ejemplo de humildad y compromiso en la práctica de la fe cristiana, mostrando una devoción profunda a la vida religiosa.

Vivió en Asís, en la región de Umbría, donde llevó una existencia austera y dedicada al servicio de los demás. A pesar de las dificultades, incluyendo la pobreza extrema y enfermedades, Clara se mantuvo firme en su decisión de abrazar la pobreza como un valor esencial. Su deseo de vivir en verdad y simplicidad la convirtió en un símbolo de fe y caridad.

Clara se convirtió en un faro de luz para aquellos que buscaban una vida espiritual alejada de las riquezas materiales. Su legado perdura a través de su Orden, que continúa inspirando a mujeres de fe en su dedicación a la pobreza, la caridad y la oración. Santa Clara de Asís es recordada no solo por su vida, sino también por el impacto que tuvo en la comunidad cristiana y en la historia de la Iglesia.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de

femenino

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entrega por Dios

Santoral del día | Santa Clara de Asís (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el martes, 11 de agosto de 2026

El 11 de agosto de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos que han dejado una huella importante en la historia de la Iglesia. Entre ellos se encuentran San Equicio de Valeria, un santo del siglo VI y San Alejandro Carbonero, quien vivió en el siglo III. Estos santos son recordados por sus aportes a la fe y su dedicación al servicio de Dios.Además, se conmemoran varias figuras importantes como Santa Atracta del siglo V y San Casiano de Benevento del siglo IV. Ambos son reconocidos por su vida de santidad y sus ejemplos de perseverancia en la fe. La festividad también incluye a santos más recientes, como el Beato Mauricio Tornay y el Beato Juan Jorge Rhem, quienes vivieron en el siglo XX y XVIII respectivamente, mostrando que la devoción a los santos continúa viva en la actualidad.Entre los santos celebrados también se encuentran San Rufino de Asís, Santa Rustícola de Arlés y San Tiburcio de Roma, todos ellos artistas de la fe que han inspirado a generaciones. La conmemoración de estos santos es una oportunidad para reflexionar sobre sus vidas y enseñanzas, así como para fortalecer la devoción y la comunidad de los creyentes en este día significativo.

La oración para Santa Clara de Asís:

Santa Clara de Asís, sierva fiel de Cristo, ilumina mi mente y fortalece mi fe; intercede por mí ante el Señor para que viva en pobreza de espíritu, pureza de corazón y caridad perfecta. Amén.