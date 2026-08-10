Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a San Lorenzo que se recuerda cada 10 de agosto.

Santoral del día | San Lorenzo (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Lorenzo?

San Lorenzo fue un diácono y mártir conocido por su valentía y dedicación a la fe cristiana. Deseó ardientemente acompañar al papa Sixto II en su martirio, lo que demuestra su lealtad y compromiso con la Iglesia en tiempos difíciles. Su historia se ha transmitido a lo largo de los siglos como un ejemplo de fe inquebrantable ante la persecución.

Según la tradición, el tirano le ordenó entregar los tesoros de la Iglesia, a lo que San Lorenzo respondió burlándose. En lugar de cumplir con la demanda del emperador, presentó a los pobres a quienes había dedicado su vida y recursos. Este acto de desafío no solo reveló su carácter, sino que también subrayó el valor del servicio a los más necesitados.

Finalmente, San Lorenzo enfrentó su tortura en el fuego, donde demostró su fortaleza espiritual. Tres días después de su martirio, su sacrificio se convirtió en símbolo de triunfo y fue enterrado en el cementerio de Campo Verano, que desde entonces lleva su nombre. Su legado perdura en la memoria de los creyentes y en la celebración de su festividad.

Para los que honren esta religión, una buena forma de conmemorar a

este

santo

ejemplo de devoción a

Dios

Santoral del día | San Lorenzo (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el lunes, 10 de agosto de 2026

El 10 de agosto de 2026 se celebran diversas festividades en honor a varios santos reconocidos en la tradición cristiana. Entre ellos se destaca al Beato Agustín Ota, quien vivió en el siglo XVII y es venerado por su dedicación a la fe y su labor pastoral, inspirando a muchos con su testimonio de vida.

Asimismo, se conmemora al Beato Arcángel de Calatafino Piacentini, un santuario del siglo XV que ha sido una fuente de devoción y espiritualidad para los fieles. Su vida y obra continúan siendo un ejemplo de entrega y servicio a la comunidad religiosa a lo largo de los siglos.

Por otro lado, se recuerda a San Blano de Dumblan, un santo del siglo VI, conocido por su papel en la difusión del cristianismo en su región. Además, se rinde homenaje a los beatos José Toledo Pellicer y Juan Martorell Soria, ambos del siglo XX, quienes representan la continuidad de la fe en tiempos modernos y son figuras significativas en la historia de la iglesia.

La oración para San Lorenzo:

Glorioso San Lorenzo, diácono y mártir, que encendido en el amor de Cristo despreciaste las riquezas del mundo y ofreciste tu vida en el fuego del martirio; alcánzanos del Señor ser firmes en la fe, generosos en la caridad y perseverantes en la esperanza, para que, sirviendo a los pobres y amando a Dios sobre todas las cosas, lleguemos a la gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.