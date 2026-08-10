Este lunes, la astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoTauro podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Tauro para este lunes

Tienes la mente muy despejada y hoy lo demostrarás en una reunión o ante un grupo de personas que te interesa mucho por diversas razones. Te comunicarás con gran destreza y poder de persuasión. Alguien quedará gratamente sorprendido.

¿Cómo le irá en el amor a Tauro, según el horóscopo?

Hoy Tauro tendrá buena fortuna en el amor, con gestos sinceros y conversaciones profundas. La compatibilidad destacada del día es con Cáncer, donde fluirán ternura y comprensión.

¿Cómo le irá en el trabajo a Tauro este lunes?

Tauro, hoy la suerte en el trabajo te favorece: con la mente despejada brillarás en una reunión o ante un grupo clave, comunicándote con gran destreza y persuasión; alguien quedará gratamente sorprendido.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Tauro

Como Tauro, cuida tu salud con rutinas estables: duerme lo suficiente, mantén una alimentación equilibrada y realiza paseos al aire libre; evita excesos y libera tensión con prácticas relajantes como yoga o jardinería.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Freepik).

Consejos de hoy para Tauro

Clarifica tu objetivo para la reunión. Usa ejemplos concretos y breves. Cierra pidiendo un siguiente paso.

En un contexto cambiante, la consulta diaria del horóscopo gana terreno como referencia para anticipar lo que depara el futuro, una rutina que muchos adoptan para orientar decisiones y planear el rumbo.