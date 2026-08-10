En esta noticia

Este lunes, la astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoTauro podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Tauro para este lunes

Tienes la mente muy despejada y hoy lo demostrarás en una reunión o ante un grupo de personas que te interesa mucho por diversas razones. Te comunicarás con gran destreza y poder de persuasión. Alguien quedará gratamente sorprendido.

Te puede interesar

Combinar aceite de oliva, canela y cáscara de limón: para qué se utiliza y por qué todo el mundo lo emplea en sus hogares

¿Cómo le irá en el amor a Tauro, según el horóscopo?

Hoy Tauro tendrá buena fortuna en el amor, con gestos sinceros y conversaciones profundas. La compatibilidad destacada del día es con Cáncer, donde fluirán ternura y comprensión.

¿Cómo le irá en el trabajo a Tauro este lunes?

Tauro, hoy la suerte en el trabajo te favorece: con la mente despejada brillarás en una reunión o ante un grupo clave, comunicándote con gran destreza y persuasión; alguien quedará gratamente sorprendido.

Te puede interesar

Confirmado | Modifican las actas de nacimiento y este dato se suprime de todo el documento

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Tauro

Como Tauro, cuida tu salud con rutinas estables: duerme lo suficiente, mantén una alimentación equilibrada y realiza paseos al aire libre; evita excesos y libera tensión con prácticas relajantes como yoga o jardinería.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Freepik).
Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Freepik).

Consejos de hoy para Tauro

Clarifica tu objetivo para la reunión. Usa ejemplos concretos y breves. Cierra pidiendo un siguiente paso.

Te puede interesar

Colocar bicarbonato de sodio encima de la carne a la parrilla: para qué se utiliza y por qué aconsejan llevarlo a cabo

En un contexto cambiante, la consulta diaria del horóscopo gana terreno como referencia para anticipar lo que depara el futuro, una rutina que muchos adoptan para orientar decisiones y planear el rumbo.