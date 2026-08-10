Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a Santa Edith Stein (Sor Teresa Benedicta de la Cruz) que se recuerda cada 9 de agosto.

Santoral del día | Santa Edith Stein (Sor Teresa Benedicta de la Cruz) (foto: Pixabay).

¿Quién fue Santa Edith Stein (Sor Teresa Benedicta de la Cruz)?

Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, virgen de la Orden de las Carmelitas Descalzas y mártir, nació y fue educada en la religión judía.

Después de haber enseñado filosofía durante algunos años entre grandes dificultades, recibió por el bautismo la nueva vida en Cristo y la desarrolló bajo el velo de religiosa.

En tiempo de un régimen hostil a la dignidad del hombre y de la fe, fue desterrada y encarcelada, muriendo en la cámara de gas del campo de exterminio de Oswiecim o Auschwitz, cerca de Cracovia, en Polonia.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de

femenino

femenino

adoración por Dios

Santoral del día | Santa Edith Stein (Sor Teresa Benedicta de la Cruz) (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el domingo, 9 de agosto de 2026

El 9 de agosto de 2026 se conmemoran varios santos y beatos en el calendario litúrgico. Entre ellos se destaca el Beato Claudio Richard, quien vivió en el siglo XVIII y el Beato Falco de Palena, una figura importante del siglo X. Estas celebraciones representan una oportunidad para recordar y honrar sus vidas y contribuciones a la fe cristiana.

Además, se celebra a San Fedlimino de Kilmor, quien vivió en el siglo VI y a varios beatos del siglo XX, como Florentino Asensio Barroso, Guillermo Plaza Hernánde, Germán Garrigues Hernández y Rubén de Jesús López Aguilar junto a sus seis compañeros. Cada uno de ellos dejó un legado significativo que continúa inspirando a las comunidades religiosas.

Por último, también se recuerdan a los beatos Juan de Fermo y Juan de Salerno de los siglos XIV y XIII respectivamente, así como al beato Ricardo Bere y sus compañeros del siglo XVI y a San Nateo de Achad del siglo VI. Las celebraciones del 9 de agosto no solo son un momento de reflexión, sino también de agradecimiento por las vidas dedicadas al servicio y la espiritualidad.

La oración para Santa Edith Stein (Sor Teresa Benedicta de la Cruz):

Santa Edith Stein (Sor Teresa Benedicta de la Cruz), ruega por nosotros.