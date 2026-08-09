Mezclar bicarbonato de sodio con café para qué sirve y por qué lo recomiendan tanto.

Cada vez más personas recurren a trucos caseros para la limpieza del hogar, impulsadas por el ahorro y el interés por utilizar alternativas amigables con el medio ambiente. En este contexto, la mezcla del café usado con bicarbonato de sodio comenzó a ganar popularidad por la variedad de aplicaciones que ofrece.

Más que un simple truco viral, esta combinación permite aprovechar un residuo cotidiano y convertirlo en un aliado para distintas tareas domésticas.

Mezclar bicarbonato con café usado: para qué sirve y cada cuánto hay que hacerlo ChatGPT

¿Para qué sirve mezclar café usado con bicarbonato de sodio?

Aunque suele desecharse después de preparar una taza de café, el café molido conserva propiedades que pueden aprovecharse en el hogar. Al combinarlo con bicarbonato de sodio, se obtiene una mezcla útil para limpiar, eliminar olores e incluso para algunos cuidados personales.

Entre sus principales aplicaciones destacan:

Neutralizador de olores: el bicarbonato ayuda a absorber malos olores, mientras que el café aporta un aroma agradable. Puede colocarse en el refrigerador, el bote de basura o dentro del calzado.

Limpiador casero: la textura del café funciona como un abrasivo suave que, junto con el bicarbonato, facilita la eliminación de suciedad en ollas, sartenes, fregaderos y otras superficies resistentes.

Exfoliante para la piel: algunas personas utilizan esta mezcla como un exfoliante natural para remover células muertas y dejar la piel más suave.

Repelente de insectos: también suele emplearse en jardines o patios para intentar alejar hormigas y otros insectos, aunque su efectividad puede variar según el entorno.

Popularidad de la mezcla casera de café con bicarbonato de sodio

Una de las principales razones es que permite reutilizar el café ya preparado en lugar de desecharlo, reduciendo residuos y evitando, en algunos casos, el uso de limpiadores químicos más agresivos.

Además, se trata de una alternativa económica, fácil de preparar y con múltiples usos, lo que la convirtió en una opción práctica para muchas personas.

Preparación:

La preparación es muy sencilla. Solo hay que combinar café usado -previamente seco- con una o dos cucharadas de bicarbonato de sodio hasta obtener una mezcla uniforme.

Según el uso que se le quiera dar, puede aplicarse directamente en seco o incorporarle unas gotas de agua para formar una pasta.

Recomendaciones antes de aplicar este truco casero

Aunque se considera una alternativa segura para la mayoría de las superficies, conviene hacer una prueba en una zona poco visible antes de aplicarla por completo, especialmente en materiales delicados o susceptibles a manchas.

En definitiva, mezclar café usado con bicarbonato de sodio es una solución práctica, económica y sostenible que permite dar una segunda vida a un residuo cotidiano y aprovecharlo en distintas tareas del hogar.