La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México advirtió sobre una actividad que muchos extranjeros realizan cuando viajan a Estados Unidos.

En específico, alertó sobre las compras que con frecuencia los viajeros realizan en los outlets del país, más que nada en destinos como Miami.

Quiénes utilicen su visa de turista así en los outlets enfrentarán graves consecuencias. Fuente: Shutterstock. belterz

Quienes compren de esta manera en los outlets de Estados Unidos tendrán graves sanciones con su visa americana

La Secretaría de Relaciones Exteriores advirtió sobre las posibles consecuencias de utilizar una visa de turista con fines distintos a los permitidos.

En específico, explicó que aquellos que empleen este documento para actividades lucrativas, como adquirir mercancía con la intención de revenderla en México, podrían enfrentar sanciones, incluida la cancelación de su visa americana.

El propósito de una visa de turista es permitir la entrada temporal en el país con motivos de ocio, visitas familiares o actividades recreativas, pero no autoriza el desempeño de labores remuneradas ni el comercio con objetivos de lucro.

Ante esta situación, la Secretaría de Relaciones Exteriores recomendó a los viajeros cumplir estrictamente con las regulaciones migratorias y evitar cualquier actividad que pueda ser interpretada como una violación a las condiciones.

Ojo con los outlets en Estados Unidos: está actividad podría negarte el ingreso a Estados Unidos para siempre. Fuente: Shutterstock.

Situaciones que también podrían derivar en la cancelación de la visa americana

Además del uso indebido de una visa de turista para fines laborales o comerciales, existen diversas razones por las cuales las autoridades estadounidenses pueden cancelar este tipo de visado.

Entre los motivos más frecuentes se encuentran:

Permanecer en Estados Unidos más tiempo del autorizado.

Proporcionar información falsa a un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Utilizar el carril SENTRI sin la debida autorización.

Cometer delitos dentro del territorio estadounidense.

Extraviar la visa y no reportarlo a las autoridades correspondientes.

Asimismo, el ingreso al país con artículos prohibidos, como armas, explosivos, drogas, o no declarar cantidades superiores a 10.000 dólares, también puede resultar en la cancelación de la visa.

Otras acciones que pueden derivar en la revocación del permiso incluyen:

Prestar la visa a otra persona para que intente ingresar en el país.

Ayudar a cruzar personas sin la documentación migratoria adecuada.

No asistir a una audiencia judicial en Estados Unidos cuando se tiene un proceso legal pendiente.

Además, ciertos casos particulares pueden afectar el estatus migratorio, tales como: