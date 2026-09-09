El Gobierno construye el acueducto más grande del país: proveerá de agua potable a 1,6 millones de personas en ocho regiones distintas. (Representación creada con IA)

Durante un extenso periodo, la disponibilidad constante de agua potable ha representado un desafío significativo para diversas regiones del norte del Atlántico. En particular, aquellos municipios costeros y zonas de crecimiento urbano han enfrentado problemas reiterados de abastecimiento y calidad del servicio que han impactado su desarrollo.

Ahora, una megaobra se encuentra en su fase final y promete transformar esta realidad. Se trata del Acueducto Regional del Norte, el cual es considerado el proyecto de infraestructura hídrica más relevante en desarrollo en el departamento del Atlántico, y, simultáneamente, la obra hídrica más extensa que se está llevando a cabo en toda Colombia.

Con una inversión cercana a los 200.000 millones de pesos, este proyecto tiene como objetivo asegurar el acceso a agua potable ininterrumpido durante 24 horas para más de 1,6 millones de habitantes en ocho localidades del Atlántico, además de generar 270 empleos directos durante su fase de construcción.

Acueducto Regional del Norte: por qué esta obra es histórica en el Atlántico

El Acueducto Regional del Norte representa en la actualidad el proyecto hídrico más significativo en desarrollo en Colombia, constituyendo una de las opciones estratégicas del departamento del Atlántico en el ámbito de los servicios públicos.

De acuerdo con informes oficiales emitidos por la Gobernación del Atlántico, para el 11 de mayo de 2026 se ha alcanzado un avance del 94%, situando al proyecto en su fase final de construcción.

El gobernador Eduardo Verano sintetizó de esta manera la importancia del proyecto durante una reciente visita a las obras: “Esta es, sin duda, la inversión más trascendental que se lleva a cabo en el país en el sector de agua potable. Con tecnología de última generación, estamos garantizando el servicio para ocho localidades y posicionando al Atlántico como un referente nacional en cobertura.”

Las obras se dieron inicio en agosto de 2023 y, conforme a lo estipulado en el cronograma oficial, la fase civil concluirá en diciembre de 2026. A continuación, se dará lugar a las pruebas técnicas y a la inauguración del sistema, cuya operación está proyectada para el primer semestre de 2027.

El proyecto se encuentra cofinanciado por la Gobernación del Atlántico y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y será administrado por Triple A tan pronto como comience a funcionar.

Municipios beneficiados por el sistema:

Barranquilla, Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Tubará, Usiacurí, Juan de Acosta y Piojó.

El Gobierno construye el acueducto más grande del país: proveerá de agua potable a 1,6 millones de personas en ocho regiones distintas. (Representación del acueducto creado con IA). ChatGPT

Acueducto Regional del Norte: cómo funcionará y qué problema resolverá

El sistema ha sido concebido para el transporte de agua desde el río Magdalena hacia los hogares, a través de cinco componentes: captación, aducción, planta de tratamiento, almacenamiento y distribución regional.

La bocatoma fija, situada sobre el Gran Malecón de Barranquilla, tiene la capacidad de captar hasta 1.100 litros por segundo, mientras que la planta de tratamiento se diseñará para procesar 900 litros por segundo de agua potable.

El proyecto incluye, además, la instalación de 14 kilómetros de tubería nueva y la construcción de dos tanques de almacenamiento de 700 metros cúbicos cada uno, infraestructura que permitirá estabilizar las presiones a lo largo del corredor norte del departamento.

Uno de los objetivos fundamentales es mitigar el fenómeno de la cuña marina, el cual se presenta cuando el agua salada del mar se infiltra en el río Magdalena durante períodos de sequía, afectando la calidad del agua captada en las bocatomas existentes.

Con esta nueva infraestructura, Puerto Colombia podrá lograr la total independencia en su producción de agua potable, eliminando así la dependencia parcial del sistema de Barranquilla y garantizando un servicio ininterrumpido durante temporadas críticas.

Adicionalmente, más allá del impacto en los hogares, la obra busca potenciar el desarrollo urbanístico, turístico y económico en el norte del Atlántico. Municipios como Piojó, Juan de Acosta y Tubará también podrán contar con agua potable de manera continua, por primera vez garantizada.