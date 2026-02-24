El 24 de febrero México conmemora el Día de la Bandera, una efeméride que rinde homenaje a la bandera tricolor como símbolo de identidad, unidad y soberanía nacional. La fecha está vinculada al decreto de 1821 que estableció este emblema, y cada año se celebra con ceremonias, izamientos y actos cívicos en escuelas e instituciones de todo el país. Sin embargo, la coincidencia de esta fecha con la situación de seguridad que atraviesa México tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG, generó dudas entre padres de familia sobre si habría clases este martes. Aquí te explicamos lo que establece el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública. A pesar de la relevancia del Día de la Bandera para los mexicanos, la fecha no aparece como día de descanso obligatorio en el calendario oficial de la SEP. Esto significa que, en condiciones normales, las actividades escolares se desarrollan con normalidad y las escuelas conmemoran la efeméride mediante ceremonias en sus planteles. Para este martes 24 de febrero, la situación es la misma: el Día de la Bandera no implica suspensión de clases por sí solo. Los estudiantes asistirán a sus centros educativos, donde se realizarán actos cívicos en honor a este símbolo nacional, tal como ocurre cada año en esta fecha. El escenario cambia cuando se considera el contexto de seguridad del país. Ante los narcobloqueos y disturbios registrados tras el operativo en el que murió “El Mencho”, las autoridades decidieron suspender clases el lunes 23 de febrero en: Hasta el momento, la SEP no ha confirmado una extensión de esa suspensión para el resto de la semana. No obstante, dado que aún persisten disturbios en varias entidades, se espera que la medida pueda continuar en los estados afectados. Las autoridades recomiendan estar atentos a las indicaciones oficiales en las próximas horas. En resumen, el Día de la Bandera no es motivo de suspensión escolar según el calendario de la SEP, pero la situación de seguridad en varios estados podría modificar esa dinámica. La recomendación es seguir de cerca los comunicados de las autoridades educativas locales antes de tomar cualquier decisión.