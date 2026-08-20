La Coordinación Nacional de Protección Civil, CNPC y la SEMAR reforzaron este jueves 20 de agosto las recomendaciones ante el pronóstico de lluvias fuertes, muy fuertes e intensas en distintas regiones del país.

La Coordinación Nacional de Protección Civil, CNPC, pidió a la población tomar precauciones ante posibles inundaciones, tormentas eléctricas, caída de granizo y otros efectos asociados al temporal.

De acuerdo con la información difundida por Protección Civil con base en los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, Jalisco concentra el mayor nivel de precipitación previsto, con lluvias muy fuertes y puntuales intensas de entre 75 y 150 milímetros. Además, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en diferentes regiones, así como chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en Sonora y otras zonas del país.

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Las condiciones meteorológicas también llevaron a las autoridades marítimas a implementar cierres preventivos de puertos en zonas afectadas por lluvia muy fuerte, viento fuerte a muy fuerte y oleaje elevado.

La Secretaría de Marina informó el 18 de agosto sobre el cierre de puertos para embarcaciones menores en Baja California Sur, específicamente en La Paz, San José del Cabo y Cabo San Lucas, debido a las condiciones adversas en el océano Pacífico.

La medida busca reducir riesgos para quienes realizan actividades marítimas, turísticas o ribereñas, particularmente ante la combinación de viento, precipitaciones y oleaje elevado.

Se viene un diluvio histórico el miércoles 19: lluvias intensas y ráfagas de viento en el norte del país. (Imagende un mapa geográfico de una tormenta creado con IA) Gemini.

Lo que recomienda Protección Civil ante las lluvias

Ante el pronóstico de este jueves, la Coordinación Nacional de Protección Civil pidió a la población tomar medidas preventivas para disminuir el riesgo de accidentes y afectaciones por acumulación de agua.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Limpiar coladeras y desagües para facilitar el desalojo del agua de lluvia.

No cruzar calles, avenidas o zonas inundadas , ya sea caminando o a bordo de un vehículo.

Durante una tormenta eléctrica, resguardarse en un lugar seguro y evitar permanecer en espacios abiertos.

Mantenerse atento a los avisos oficiales de Protección Civil y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

En las zonas costeras, evitar actividades marítimas o ribereñas cuando las autoridades hayan emitido restricciones.

Las autoridades también mantienen el llamado a no subestimar las lluvias, ya que las precipitaciones intensas pueden generar encharcamientos, inundaciones repentinas, reducción de la visibilidad y condiciones peligrosas para la circulación.

Se aproxima el diluvio histórico del año: 24 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. Shutterstock / Composición Canva

Estos son los estados y zonas bajo mayor vigilancia

El pronóstico difundido para este 20 de agosto señala que las lluvias se presentarán en buena parte de México, aunque con distinta intensidad. Jalisco destaca por la posibilidad de lluvias muy fuertes con puntuales intensas, mientras que Sonora figura entre las entidades con chubascos y lluvias puntuales fuertes.

Además, Protección Civil advirtió que las precipitaciones pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que recomendó mantenerse informado a través de los canales oficiales y evitar exponerse durante las tormentas.

En el caso de las zonas marítimas de Baja California Sur, los cierres anunciados para embarcaciones menores permanecen como una medida preventiva frente al temporal. Las autoridades exhortaron a atender las restricciones y evitar actividades que puedan poner en riesgo la integridad de la población.