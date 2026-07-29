En esta noticia La IA, una herramienta para generar más valor

Los colaboradores de entre 50 y 59 años son quienes muestran mayor interés por aprender sobre inteligencia artificial (IA), desafiando la percepción de que el talento senior es menos receptivo a la adopción de nuevas tecnologías.

De acuerdo con el estudio Economía Plateada 2026, elaborado por Rankmi, 8 de cada 10 trabajadores de ese rango de edad afirmaron sentirse entusiasmados por el auge de la IA y manifestaron su deseo de profundizar en su uso, el porcentaje más alto entre todos los grupos generacionales analizados.

El reporte también encontró que 80.4% de los colaboradores de entre 50 y 59 años considera que la inteligencia artificial transformará la forma de trabajar en el largo plazo, una proporción superior a la registrada entre los trabajadores de 20 a 29 años, donde el indicador fue de 67.4%

Para Felipe Cuadra, director general de Rankmi, la disposición para adoptar nuevas tecnologías no depende de la edad, sino de la experiencia acumulada y del contexto laboral.

“Existe la idea de que la edad determina la capacidad para adaptarse a las nuevas tecnologías, pero la realidad es que la disposición para aprender depende mucho más de la experiencia y del contexto laboral. Quienes han atravesado distintas transformaciones tecnológicas a lo largo de su carrera suelen identificar con mayor claridad cuándo una innovación realmente cambiará la forma de trabajar”, afirmó.

La IA, una herramienta para generar más valor

El estudio señala que, conforme aumenta la edad de los trabajadores, también crece el interés por utilizar la inteligencia artificial para reducir la carga administrativa, acceder a información más confiable para la toma de decisiones y dedicar más tiempo a actividades de mayor valor para las organizaciones.

En ese sentido, Cuadra consideró que muchas empresas siguen concentrando sus estrategias de adopción de IA en las generaciones más jóvenes, pese a que los datos muestran que el talento senior también está preparado para impulsar la transformación tecnológica.

“La experiencia les permite identificar dónde la IA realmente genera valor: apoyando la toma de decisiones, optimizando procesos y liberando tiempo para actividades estratégicas donde el criterio humano sigue siendo irremplazable”, comentó.

Además, el Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial estima que 39% de las competencias laborales cambiará hacia 2030, lo que refuerza la importancia del aprendizaje continuo y la capacidad de adaptación frente a la transformación impulsada por la inteligencia artificial.