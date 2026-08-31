El SAT deducirá de impuestos a mexicanos con hijos de edad escolar: será por beneficio fiscal al tramitar la declaración anual

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó que las personas físicas pueden deducir de impuestos determinados gastos relacionados con colegiaturas y transporte escolar, siempre que los pagos cumplan con las condiciones fiscales establecidas por la autoridad.

Este beneficio puede aplicarse al momento de presentar la declaración anual y contempla los gastos educativos del propio contribuyente, así como los de su cónyuge o concubino y de ascendientes o descendientes en línea directa.

El SAT deducirá de impuestos a mexicanos con hijos de edad escolar: será por beneficio fiscal al tramitar la declaración anual Imagen creada con IA

¿Quiénes pueden deducir las colegiaturas?

La deducción aplica para los pagos realizados a instituciones educativas privadas que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Además, la escuela debe emitir un comprobante fiscal que reúna todos los requisitos establecidos por el SAT.

La autoridad también señala que las instituciones educativas deben estar registradas en el padrón correspondiente para que las facturas puedan ser consideradas válidas para esta deducción.

¿Cuánto se puede deducir por las colegiaturas?

El monto máximo que puede deducirse depende del nivel educativo. Para preescolar, el límite anual es de 14,200 pesos; en primaria alcanza los 12,900 pesos y en secundaria llega a 19,900 pesos.

En el caso de profesional técnico, el máximo deducible es de 17,100 pesos al año, mientras que para bachillerato o un nivel equivalente asciende a 24,500 pesos.

Estos valores corresponden al tope anual establecido para cada nivel educativo.

¿El transporte escolar también puede deducirse?

El transporte escolar puede ser deducible cuando su contratación sea obligatoria de acuerdo con las disposiciones de la institución educativa o cuando el costo esté incluido dentro del pago de la colegiatura.

Para que el gasto pueda considerarse en la declaración anual, la factura debe identificar y desglosar correctamente el importe correspondiente a la colegiatura y al transporte escolar, utilizando el complemento fiscal requerido.

¿Cómo debe realizarse el pago?

El SAT establece que estos gastos no pueden pagarse en efectivo si se pretende aplicar la deducción.

Los pagos deben realizarse mediante medios electrónicos o bancarios autorizados, como:

Cheque nominativo

Transferencia electrónica desde una cuenta bancaria del contribuyente

Tarjeta de crédito

Tarjeta de débito

Tarjeta de servicio

Por lo tanto, conservar tanto la factura como el comprobante del medio de pago resulta fundamental para acreditar el gasto ante la autoridad fiscal.

¿Qué gastos son deducibles de impuestos en México?

Los contribuyentes pueden consultar el Visor de deducciones personales, una herramienta del SAT que permite revisar si los gastos cumplen con las condiciones necesarias y si aparecen registrados para ser considerados en la declaración anual.

En caso de necesitar asesoría, el SAT también pone a disposición de los contribuyentes MarcaSAT, Chat uno a uno y OrientaSAT, servicios mediante los cuales pueden consultar dudas relacionadas con las deducciones personales.