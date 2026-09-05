La Ciudad de México regalará detectores de gas con un alcance de hasta 20 metros: ¿cómo funcionan y quiénes los recibirán?

La Ciudad de México entregará 10 mil detectores de gas como parte del programa “El detector que te salva”, una estrategia del Gobierno capitalino para prevenir incendios y reducir riesgos relacionados con fugas de gas en viviendas. Los dispositivos podrán emitir una alerta sonora en un radio de hasta 20 metros cuando detecten acumulaciones peligrosas.

La entrega está dirigida a habitantes de unidades habitacionales, particularmente aquellas donde se utilizan estufas, calentadores, cilindros y tanques estacionarios. El comunicado señala que el programa contempla este año la distribución de los 10 mil aparatos en 90 unidades habitacionales de 15 alcaldías. La instalación será sencilla y los dispositivos únicamente deberán conectarse a una corriente eléctrica.

La Ciudad de México regalará detectores de gas con un alcance de hasta 20 metros: ¿cómo funcionan y quiénes los recibirán? SGIRPC

¿Cómo funcionan los detectores de gas y quiénes los recibirán?

Durante el arranque del programa en la Unidad Habitacional “El Huizachito”, en la colonia Agrícola Oriental, la subsecretaria de Atención a las Unidades Habitacionales, Guadalupe Chávez Contreras, explicó que estos equipos pueden identificar uno o varios gases combustibles.

“Estos dispositivos permiten la detección de uno o varios gases combustible y en caso de detectar acumulación de gas emitirán un alertamiento sonoro en un radio de hasta 20 metros”.

El programa contempla la entrega de los dispositivos a familias que viven en unidades habitacionales, además de pláticas para prevenir riesgos y elaborar un plan familiar de respuesta ante siniestros.

Por su parte, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, destacó que el objetivo es avanzar hacia viviendas que no solamente sean adecuadas, sino también seguras, mediante políticas permanentes de protección civil.

La entrega de estos dispositivos electrónicos estará acompañada de pláticas informativas para la prevención de riesgos y para la articulación de un plan familiar de respuesta a diversos siniestros. SGIRPC

Estas son las recomendaciones para evitar fugas e incendios por gas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) señaló que los detectores representan una herramienta adicional de prevención, pero deben acompañarse de revisiones periódicas de las instalaciones.

Entre las recomendaciones para las familias capitalinas se encuentran:

Revisar tanques, tuberías, mangueras y accesorios de gas.

Colocar agua con jabón en las uniones para detectar posibles fugas.

Si existe una fuga, evitar encender cerillos, apagar luces y ventilar las habitaciones.

Verificar que la flama de la estufa o boiler sea azul y no roja .

No aceptar cilindros golpeados o con desprendimiento de pintura.

Mantener los tanques en exteriores, sobre piso firme y a una distancia mínima de 3 metros entre sí y de interruptores eléctricos, materiales combustibles y ventanas.

Colocar los calentadores de agua en exteriores y sustituirlos si presentan fallas o deterioro.

La SGIRPC recomendó a las familias capitalinas verificar periódicamente que las instalaciones no tengan fugas. SGIRPC

La SGIRPC también pidió revisar antes de dormir o salir de casa que los pilotos de la estufa y el calentador estén apagados. Asimismo, los espacios donde haya cocinas, calentadores o estufas de gas deben contar con ventilación suficiente hacia el exterior.

Nota editorial: el encabezado proporcionado menciona 45 unidades habitacionales, mientras que el cuerpo del comunicado señala que el programa contempla 90 unidades habitacionales en 15 alcaldías. Para esta nota se conserva el dato desarrollado en el comunicado: 90 unidades.