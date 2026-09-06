Se viene el tormentón de septiembre con 48 horas seguidas de lluvias y ráfagas de viento de 70 kilómetros por hora

Tras más de 60 años, cierra una de las fábricas más reconocidas del país: más de 300 trabajadores quedarían sin empleo

El domingo 6 de septiembre estará marcado por condiciones de inestabilidad en diferentes regiones de Colombia. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) anticipó lluvias fuertes en numerosos departamentos, mientras que otros sectores tendrán precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica.

Las condiciones están relacionadas con el avance de la onda tropical número 45, que durante el fin de semana favorece un incremento de la nubosidad, las lluvias y la actividad eléctrica principalmente sobre el norte y occidente del territorio nacional.

Lluvias fuertes este domingo 6 de septiembre: qué zonas afectará

Para el domingo, el pronóstico oficial del Ideam advierte sobre lluvias fuertes en una extensa lista de departamentos y regiones del país. Además, se prevén vientos de hasta 70 km/h en diferentes zonas.

Las precipitaciones de mayor intensidad están previstas en La Guajira, Magdalena, Cesar, Córdoba, Caldas, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Vichada, Meta, Guaviare, Vaupés, Caquetá y Amazonas.

A este escenario se suma la posibilidad de actividad eléctrica. El organismo anticipó precipitaciones acompañadas de este fenómeno en Bolívar, Sucre, Antioquia y Chocó.

De esta manera, el pronóstico oficial respalda un domingo con fuertes lluvias y tormentas en distintos puntos de Colombia, aunque no todos los departamentos tendrán las mismas condiciones ni intensidad.

Onda tropical 45: por qué aumentarán las lluvias

El cambio en las condiciones meteorológicas está asociado al desplazamiento de la onda tropical número 45 sobre el territorio colombiano.

Según informó el Ideam, este sistema favorecerá durante el fin de semana el incremento de la nubosidad, las precipitaciones y la actividad eléctrica sobre sectores del norte y occidente del país.

El comunicado también anticipa temperaturas máximas elevadas en amplios sectores del norte y centro del Caribe, así como en las regiones Pacífica, Orinoquía y Amazonía y en el valle del río Magdalena. En contraste, podrían registrarse descensos de temperatura en Boyacá, Cundinamarca y Nariño.

¿Dónde habrá lluvias menos intensas y dónde estará seco?

El panorama será diferente en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde el Ideam pronostica para el domingo lluvias de intensidad variada.

En cambio, para el resto del país el comunicado prevé predominio de tiempo seco durante la jornada del 6 de septiembre.