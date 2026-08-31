El empresario mexicano Carlos Slim Helú, de 86 años, anunció que su Grupo Carso invertirá 5,000 millones de dólares en México durante 2026, en proyectos vinculados a energía, infraestructura, telecomunicaciones y transporte. El anuncio se realizó durante una conferencia en la que el empresario habló sobre el potencial de crecimiento del país.

Según explicó Arturo Elías Ayub, director de Alianzas Estratégicas de América Móvil, los recursos se distribuirán entre los sectores donde el grupo ya tiene presencia consolidada, como telecomunicaciones, infraestructura, energía, construcción y servicios financieros.

Una planta geotérmica en Guanajuato

Entre los proyectos que forman parte de este plan de inversión se encuentra una planta geotérmica de 26 megavatios, que se construirá en el municipio de Celaya, Guanajuato, con una inversión estimada de 80 millones de dólares. La obra estará a cargo de Energías Alternas (Enal), una subsidiaria del Grupo Carso .

La Secretaría de Energía (Sener) otorgó a esta subsidiaria una concesión geotérmica por 30 años para la explotación de recursos térmicos en el subsuelo de la zona conocida como “Celaya”. El objetivo del proyecto es suministrar energía estable a la industria del Bajío, una de las regiones industriales más importantes del país.

A diferencia de otras fuentes renovables, la energía geotérmica se caracteriza por su estabilidad, ya que permite generar electricidad de forma continua, sin depender de las condiciones climáticas.

A sus 86 años, Carlos Slim anuncia una inversión de 5,000 millones de dólares en México para 2026. EFE

Un plan que se enmarca en un contexto de baja inversión

El anuncio de Slim se da en un momento en el que México busca acelerar la inversión pública y privada en sectores estratégicos. El propio empresario señaló que el país necesita reforzar su infraestructura en áreas como petróleo, electricidad, transporte y administración del agua.

Cabe destacar que, según información publicada meses después del anuncio, el proyecto de la planta geotérmica en Celaya aún no contaba con una fecha de inicio de construcción confirmada, mientras las autoridades locales seguían a la espera de mayores detalles sobre sus alcances.

De concretarse en los plazos previstos, la planta se sumaría a otras iniciativas del Grupo Carso en el sector energético, que en los últimos años incrementó su presencia en proyectos de hidrocarburos y energías renovables en distintas regiones del país.