La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido una resolución que genera preocupación en numerosos trabajadores que se acercan a su etapa de retiro: el aguinaldo de ciertos pensionados podrá ser reducido en un 50% , pasando de 60 días de salario a tan solo 30.

Aunque esta medida se originó como una solución local para abordar el problema de sostenibilidad financiera de un sistema estatal, el precedente establecido por el máximo tribunal inicia una conversación incómoda a nivel nacional sobre el futuro de las prestaciones para adultos mayores.

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¿Quiénes verán su aguinaldo reducido a la mitad y desde cuándo?

Es importante señalar que la medida en cuestión no se extiende a todos los jubilados a nivel nacional. Actualmente, la reducción afecta exclusivamente a los individuos que se pensionen en el futuro bajo el régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC).

Por lo tanto, los beneficiarios que ya perciben su pensión en este momento no experimentarán modificaciones en sus ingresos : el principio de no retroactividad de la ley garantiza la protección de sus derechos adquiridos, asegurando que continúen recibiendo 60 días de aguinaldo de la misma manera que hasta la fecha.

En contraposición, para los nuevos pensionados, la situación se verá alterada desde el instante en que la reforma entre en vigencia. El aguinaldo —que comúnmente se distribuye en dos pagos, uno al finalizar el año y el otro al inicio del siguiente— será calculado en base a 30 días, lo que implica una reducción significativa a la mitad en la cuantía que recibirían bajo el sistema anterior.

Recorte para evitar el colapso del sistema

La Suprema Corte justificó la reducción no de manera caprichosa, sino mediante un análisis de carácter estructural. En este sentido, su estudio se enfocó en la viabilidad financiera a largo plazo del sistema de pensiones de Zacatecas. }

Un ajuste de esta índole es imperativo, ya que sin él, el fondo encargado de gestionar los recursos de los jubilados enfrentaría una creciente presión presupuestal que, en un escenario adverso, podría comprometer su capacidad para satisfacer las pensiones futuras.

En este contexto, el recorte no elimina el derecho al aguinaldo, sino que lo reformula para garantizar el funcionamiento continuo del sistema. Esta decisión, aunque difícil, pondera el bienestar inmediato de los futuros jubilados en contraposición a la estabilidad del fondo, el cual, en caso de quiebra, los dejaría sin ninguna compensación.

Peligro real: lo que sucede en Zacatecas podría extenderse a todo el país

Este es el aspecto que debería generar mayor inquietud entre los trabajadores de todo el país. Aunque la resolución tiene un alcance local y no altera el ISSSTE federal ni los sistemas de pensiones de otras entidades, la Suprema Corte ha establecido un precedente jurídico significativo: es constitucionalmente válido disminuir el aguinaldo de los pensionados si ello contribuye a la sostenibilidad del sistema.

Este precedente representa un aviso para otras entidades federativas que enfrentan dilemas similares. Ante la amenaza de insolvencia de sus fondos de pensiones, numerosos estados podrían contemplar a Zacatecas como un modelo legalmente aceptable para implementar ajustes similares.

Aquello que se percibe en este momento como una medida aislada podría, en el transcurso de los próximos años, transformarse en una tendencia que impacte a cientos de miles de futuros jubilados en todo México.