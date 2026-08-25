Planificar un viaje internacional implica mucho más que comprar un pasaje y tramitar una visa cuando sea necesario. Antes de viajar, también es fundamental revisar la fecha de vencimiento del pasaporte, ya que algunos destinos establecen un período mínimo de vigencia para autorizar el ingreso.

Entre los países que cuentan con requisitos específicos se encuentran Estados Unidos, España e Italia. No cumplir con estas condiciones puede generar inconvenientes tanto al momento de abordar el vuelo como durante el control migratorio.

Oficial | España, Italia y Estados Unidos bloquean la salida del país de las personas que no cumplan con los requisitos de su pasaporte Unsplash.

Estados Unidos: ¿cuánto tiempo debe estar vigente el pasaporte?

Como regla general, Estados Unidos establece que los pasaportes de ciudadanos extranjeros que solicitan ingresar al país deben contar con seis meses de vigencia. Sin embargo, esta disposición contempla excepciones para determinadas nacionalidades cuyos países mantienen acuerdos con Estados Unidos.

Por este motivo, el requisito no necesariamente se aplica de la misma manera a todos los viajeros. En determinados casos, puede considerarse válido durante el período autorizado de permanencia, sin que sea necesario contar con seis meses adicionales después de la fecha de vencimiento que figura en el documento.

En tatno, las personas que ingresen a Estados Unidos mediante el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program) deben contar con un pasaporte electrónico válido, además de cumplir con los demás requisitos establecidos por el programa.

España: tres meses de vigencia después de salir de Schengen

España aplica una condición diferente para los ciudadanos de países que no pertenecen a la Unión Europea y que ingresan por períodos de hasta 90 días.

En estos casos, el pasaporte debe tener una vigencia mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del espacio Schengen.

Además, el documento debe haber sido emitido durante los 10 años anteriores a la fecha de ingreso.

Esto significa que no basta con que el documento se encuentre vigente el día de llegada a España. También es necesario comprobar cuánto tiempo restará de validez al momento de abandonar el espacio Schengen.

Italia también solicita tres meses de vigencia

Italia mantiene un requisito similar al de España para los viajeros que ingresan desde fuera del espacio Schengen.

El pasaporte debe conservar al menos tres meses de vigencia después de la fecha prevista de salida del territorio Schengen. Asimismo, debe haber sido expedido durante los 10 años anteriores y contar con al menos dos páginas en blanco.

¿Qué ocurre si el pasaporte no tiene la vigencia necesaria?

Contar con una visa vigente no garantiza automáticamente la entrada a un país. Las autoridades migratorias pueden comprobar que el viajero cumpla con todos los requisitos establecidos para ingresar.

Por ejemplo, en Italia las autoridades pueden denegar el ingreso si una persona no cumple con las condiciones exigidas, incluso cuando tenga una visa válida.

En España también es necesario presentar un documento de viaje válido y cumplir con las disposiciones contempladas por el Código de Fronteras Schengen.

Además, el inconveniente puede surgir incluso antes de llegar al destino. Las aerolíneas pueden impedir el embarque si detectan que el pasaporte no cumple con los requisitos del país de destino o de alguno de los lugares donde se realizará una escala.

Por eso, antes de viajar al exterior es recomendable comprobar con anticipación la vigencia del pasaporte y las condiciones específicas del destino, especialmente cuando el documento está próximo a vencer.