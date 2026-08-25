La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.26 en la sesión de cierre de mercados del martes, 25 de agosto de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.01% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.26 pesos y un mínimo de 12.23 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense registró una variación de -0.08% y en el último año acumula -6.51%, reflejando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró un sesgo alcista y volatilidad: 6 alzas y 4 caídas, sin jornadas planas y cerró con repunte en las dos últimas sesiones.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 2.78%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.31%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento consistente en relación a los días anteriores. Este crecimiento refleja un interés renovado en la moneda canadiense, impulsado por factores económicos favorables.

Sin embargo, a pesar del aumento, es importante monitorear la evolución en el corto plazo, ya que una tendencia positiva puede ser susceptible a cambios inesperados en el mercado. Mantenerse atento a los indicadores económicos será clave para entender la sostenibilidad de esta tendencia.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.