Sanulac México anunció el retiro voluntario y preventivo de determinados lotes de leche infantil de la marca Alula, luego de identificar un posible riesgo asociado a uno de los ingredientes presentes en su producción. Los productos involucrados se encontraban a la venta en farmacias, distribuidores mayoristas y diversas cadenas comerciales del país.

La empresa especializada en nutrición infantil, clínica y médica explicó que la medida se adoptó tras recibir una alerta internacional sobre la posible presencia de cereulida -una sustancia que puede ocasionar síntomas gastrointestinales como vómitos y diarrea- en un insumo proporcionado por un proveedor externo y empleado en algunas fórmulas infantiles.

Sanulac México retirará lotes de leche Alula por contaminación skynesher

Conoce los detalles de los productos que serán retirados de los supermercados y evita problemas de salud. Advierten malestares digestivos en todos los consumidores.

Proceso de retiro Sanulac México

Tras la notificación de la alerta sanitaria, la compañía activó de inmediato sus protocolos de seguridad. Se informó a las autoridades sanitarias correspondientes y se puso en marcha una evaluación interna de los productos.

Si bien los análisis iniciales no detectaron anomalías, estudios posteriores llevaron a la empresa a optar por el retiro preventivo de los lotes señalados, como acción precautoria.

Sanulac México precisó que, hasta el momento, no se reportaron casos de afectaciones vinculadas al consumo de estos productos, aunque reconoció que la situación podría generar inquietud entre madres y padres de familia.

¿Qué leches retirará Sanulac México de los supermercados?

El retiro se limita exclusivamente a ciertos lotes de las fórmulas Alula Gold 1, Gold 2, Gold 3 y Alula Gold Comfort, en diferentes presentaciones. La compañía llamó a los consumidores a verificar el número de lote y la fecha de caducidad antes de utilizar el producto, y aclaró que el resto del portafolio de la marca no está incluido y puede consumirse sin inconvenientes.

En caso de contar con alguno de los lotes señalados, la empresa recomienda:

No consumir el producto

No devolverlo al punto de venta

Contactar al área de Atención al Consumidor para recibir indicaciones y acompañamiento sobre los pasos a seguir

En caso de tener algún inconveniente, se sugiere contactar de forma directa al servicio de atención al cliente a través del sitio web Club Gold. También se puede notificar con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).